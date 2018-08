Liste auf Namenssuche

Bei der Mitgliederversammlung der Liste Pilz geht es heiß her. Gesucht wird ein neuer Parteiname.

Peter Pilz: Also mir hat Liste Pilz gar nicht so schlecht gefallen. Wie wäre es mit Liste Peter?

Maria Stern: Ich finde, wir sollten die neuen Machtverhältnisse abbilden. Also Liste Stern.

Bruno Rossmann: Die Mächtigen sind jetzt Wolfgang Zinggl und ich. Das spricht für Partei der angegrauten Ex-Grünen.

Peter Pilz: Liste Schwammerl würde auch gehen.

Peter Kolba: Wir brauchen etwas Verbindendes, womit wir uns alle identifizieren können.

Alfred Noll: Das ist einfach: Anti-Bißmann-Liste. Oder auch Bißmann-Mobbing-Klub.

Stern: Das ist mir jetzt zu machomäßig. Ich habe einen feministischen Akt gesetzt, als ich auf mein Mandat verzichtet habe. Warum nennen wir uns nicht Feministische Partei Österreichs?

Pilz: Bist du deppert? Wir sind keine Partei!

Noll: Und nicht feministisch. Und wie wäre dann die Kurzbezeichnung? FPÖ? Wenn das so weitergeht, werden wir gar keinen Namen finden.

Pilz: Genau das ist es: Liste ohne Namen. (maf)

