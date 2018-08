Und beide rollten so dahin

Der Sommer war heiß, zu heiß und oft schädlich, etwa für Landwirte, trotzdem herrlich, Klimawandel hin oder her. Die Freude über die Abkühlung jetzt wärmt dennoch das Herz. Es wird sicher ein langer, milder, goldengelbroter Herbst, mit gasflammenblauem Himmel über leuchtenden Bergen und kaltem Wein in den Gläsern.

Freitagfrüh, in einer schwülen Wiener U-Bahn-Station, rollt ein Mann im elektrischen Rollstuhl durch die Menge, Mitte 30 bis Anfang 40, südlicher, ja nahöstlicher Typ, stämmig, männlich-sympathisches Gesicht. Er trägt ein schickes Pololeiberl und ein Mädchen im Arm, ein süßes, vielleicht fünfjähriges Ding, lange braune Haare, buntes Leiberl. Keine Bettler. Wirkt halt so.

Sie knuddelt sich lachend an ihn, ihre Haare liegen auf seiner linken Schulter, er schmunzelt, und beide rollen so dahin. Ach, der ist ihr Vater. Oder vielleicht ein Onkel? Opa? Nein, zu jung für einen Opa. Könnte sich aber gerade ausgehn. Keine Ahnung, alles in allem reines Bauchgefühl. Nein, es ist Papa. Und er hat keine Beine: Über seinem Becken ist eine Decke, unterhalb nichts mehr.

Die zwei sind in meine Lebensblase geplatzt und wenige Sekunden später, die sich länger anfühlten, wieder verschwunden. So wie im Lauf der Jahre viele Millionen Menschen, man registriert sie kurz, einige mehr, die meisten weniger, dann kippen sie ins Vergessen. Manche legen einem Steine aufs Herz, die bleiben dort mitunter lang liegen.

Der Mann im Rollstuhl und das Mädchen hatten fröhliche Augen. Wenn ich fremde Augen anschau, denke ich mir oft, was dahinter für böse Bilder eingesperrt sind. Und was dort für Steine aufs Herz drücken. (wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)