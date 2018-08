Kein Leben auf dem Mars

Nur vom Mars kommt nichts. Nicht zu uns, in die Hainburger Straße, nichtzur Nasa, ins Raumfahrtzentrum in Pasadena, Kalifornien. Die Marssonde Opportunity schweigt seit 10. Juni, ein Staubsturm hat sie stillgelegt. Die Moral in Pasadena schwanke bereits, sagt ein Nasa-Techniker: „This is the first time she has stopped talking to us.“ Mit „she“ meint er die Sonde, er hat ein herzliches Verhältnis zu ihr, er schickt ihr Songs, um sie zu wecken: „Wake Me up before You Go-Go“ von Wham!, „Here Comes the Sun“ von den Beatles, „I Will Survive“ von Gloria Gaynor. Auch Einschlägiges: „Life on Mars“ von David Bowie, „Rocket Man“ von Elton John, von 1971 bzw. 1972, den Jahren, als die letzten Menschen zum Mond flogen.

Könnte es sein, dass Elton John auch der Sonde zu fad ist? Wenn ja, wird sie das der Nasa je sagen? Opportunity schweigt. „I think it's gonna be a long time“, singt Elton John; „It's the freakiest show“, singt David Bowie. Sonst Stille am Newsdesk. Aus Alpbach hört man, dass sich der Himmel lichtet. Die Seiten sind fast gefüllt, nur ein Quadrat ist leer . . . Jetzt ist es voll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2018)