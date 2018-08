Schtonk II, eine Schmonzette

Immer nur Sonne, Sonne, Sonne; Hitzerekorde; ein Sommer, der nicht enden will und mittlerweile in den Altweibersommer übergeht; und zur Abwechslung am Wochenende ein kurzer Gruß des Winters – das ist auf Dauer so etwas von öde und Schnee von gestern. Nicht viel Neues auf dem Boulevard also, nirgendwo – außer dass die fast noch frischvermählten Royals Harry und Meghan auf den Hund gekommen sind: standesgemäß auf einen Labrador.

In der „Bild“-Redaktion in Berlin kochten die Köpfe, und heraus kam eine Kopfgeburt, ach was, ein Kracher, ein Knaller, dass einem ganz schwindlig wird bei der Vorstellung und die britischen Boulevard-Hyänen vor Neid grün und blau anliefen. Hitler und Sex – die ultimative Schlagzeile: „Meine Mutter schlief mit Hitler“, so titelte neulich „Bild“. Und berief sich auf Romy Schneider, „unsere Romy“ und „unsere Sisi“, die nicht ganz „damenhaft“, wie „Bild“ pikiert schreibt, aus dem Nähkästchen plauderte. Ausgegraben hat die Trouvaille aus einem Interview vor 42 Jahren übrigens Alice Schwarzer, selbst ernannte Romy-Expertin und Ober-Emanze, aus Anlass des bevorstehenden 80. Geburtstags der Filmdiva.

Schade nur, dass Helmut Dietl schon im Himmel Regie führt. Was hätte der genialische Grantler aus der Schmonzette samt der Staffage an Lemuren gemacht – mindestens Schtonk II. (vier)

