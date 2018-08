Das Ende des Dolce Vita

Ob es daran liegt, dass der Missmut der Römer angesichts der Kapriolen, der Unzulänglichkeiten der Bürokratie und der Touristenscharen um sich greift? Im Zweifel ist jedenfalls Virginia Raggi, die Bürgermeisterin der Cinque Stelle, schuld daran, dass das Dolce Vita in der Stadt der sieben Hügeln zunehmend säuerlich schmeckt – nach Verboten und Strafen. Die Trauben hängen hoch, der Traum vom Dolce far niente – addio.

Um es mit den alten Römern zu sagen: Quod licet Jovi, non licet bovi. Frei übersetzt: Die Freiheit, die sich die Filmgötter Marcello Mastroianni und Anita Ekberg in Federico Fellinis „La dolce vita“ herausgenommen haben, ist für Normalsterbliche längst tabu. Wer seine Zehen oder gar seine Waden in den Trevi-Brunnen steckt, ist mit einem Fuß fast schon im Kriminal. 450 Euro kostete der Spaß in diesem Sommer. Und unter Innenminister Matteo Salvini droht straffälligen Touristen demnächst womöglich gar die Abschiebung.

Selbst das Fluchen steht inzwischen unter Strafe. „Porca Madonna, vaffanculo, Dio cane“, rief der Fußballprofi Rolando Mandragora aus Udine neulich nach einer vergeben Chance aus – und wurde prompt gesperrt. Quo vadis, Italia? (vier)

