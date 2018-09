Heißassa, hopsasa, humtata

„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger“ – so soll, einer bis heute unbestätigten Fama zufolge, anno 1962 Heinrich Lübke, der deutsche Bundespräsident, in Liberia das Empfangskomitee begrüßt haben. In Deutschland ist es zum geflügelten Wort geworden.

Irgendwie muss sich in Westafrika dennoch ein Faible für Deutschland und den Schlager entwickelt haben. Vielleicht kam via Entwicklungshilfe manch Plattenexport auf den Kontinent. Beim Besuch Angela Merkels im Senegal lief von deutscher Seite jüngst zwar alles höchst korrekt ab. Aber die Kanzlerin staunte nicht schlecht, als die Kapelle nach der Nationalhymne zur Begrüßung volkstümliches Liedgut intonierte, das der Regierungschefin wegen ihrer ostdeutschen Herkunft durchaus exotisch in den Ohren klang.

„Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit?“, lautete die eine Weise. „Wir singen, trallala, und tanzen, hopsasa“, heißt es darin. Zum Drüberstreuen bliesen die Senegalesen zum Humtata, als wären sie beim Oktoberfest: „Ja, mir san mit'm Radl da.“ Nachsatz: „Ja, sogar die Großmama radelt nach Afrika.“ Und weiter: „Salz und Pfeffer, Paprika helfen bei Malaria, Schnaps hilft gegen Cholera.“ Bitte, nur ja kein Voodoo. Vielleicht war es aber auch nur Senegals subtile und späte Rache an Heinrich Lübke. (vier)

