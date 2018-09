Kasperltheater

Kasperl:Krawuzikapuzi! Ein türkis-blauer Rechtspopulist!

Pezi: Wo?

Kasperl: Da!

Krokodil(tritt auf):Gähn.

Kasperl: Kein Wunder. Beim Zwölf-Stunden-Arbeitstag.

Pezi: Es wird uns alle fressen! 16 Sozialversicherungen hat es schon gefressen!

Kasperl: Die Welt geht unter!

Pezi: Wo ist der Polizist, wenn man ihn braucht?

Kasperl: Der von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität? Der macht gerade eine Hausdurchsuchung!

Pezi: Und bei der Hochzeit von der Prinzessin war der Tintifax!

Kasperl:Jössas!

Krokodil: So, liebe Kinder, ich habe euch was mitgebracht: den Familienbonus plus!

Kasperl: Sofort! Bring die Kanonen für die Spatzen!

Mücke und Elefant: Dürfen wir auch mitspielen?

Pezi: Aber sicher!

Kasperl: Äh, Kinder – seid ihr eh noch alle da? (oli)

Reaktionen an:oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)