Herr Gudenus surft im Internet

Johann Gudenus zeigte einen afghanischen Lehrling zu Unrecht als Terrorsympathisanten an. Zwei Facebook-Profile waren verwechselt worden. Dabei beweist die FPÖ sonst Internetkompetenz.

Gudenus: Der nächste Wahlkampf ist gesichert! Ein nigerianischer Prinz mailt mir gerade, dass er mich an einem Erbe beteiligen will.

Strache: Na endlich schicken uns die Afrikaner Geld statt Asylanten!

Kickl: Prinzenzaster statt Migrantengfrasta!

Mölzer: Ich wäre da ja vorsichtig, wer weiß, ob man diesem Negerkonglomerat, äh. . ., diesem Megakonglomerat trauen kann?

Gudenus: Was soll schon schiefgehen? Der Prinz will nur einen Unkostenbeitrag von uns, damit er das Geld überweisen kann.

Fuchs: Also, wir vom Finanzministerium warnen vor solchen Mails.

Strache: Wer bist du überhaupt, dass du dich da einmischst?

Fuchs: Ich bin DDr. Hubert Fuchs, unser Finanzstaatssekretär.

Strache: Wir haben einen Finanzstaatssekretär?! Na, eh super!

Kneissl: Ach, wie gern hätte ich den nigerianischen Prinzen zu meiner Hochzeit eingeladen, der hätte mir das Auto wirklich geschenkt!

Strache: Dann überweisen wir dem Prinzen also jetzt den Unkostenbeitrag! Und was machen wir, wenn er dann doch nicht zahlt?

Bösch: Dann können wir als Entschädigung immer noch einen Raum in Afrika in Besitz nehmen! (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)