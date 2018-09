Davor freilich müssen Hekatomben von unnützem Hausrat, Klimbim, nie geöffneten Kartons, Skier, Farbdosen, Tretroller der längst mannbar gewordenen Tochter entsorgt werden, immer unter Bedacht, dass nicht auch die beiden Kater im Mist verschwinden.

So ähnlich wird's heuer wohl im Parlament zugegangen sein, bevor die Totalsanierung des Hauses am Ring begann. Und mit dem, was dort in einem dunklen Kellerverlies zutage kam, können wir natürlich nicht konkurrieren. Jetzt ist der prächtige Brokatfetzen restauriert im Haus der Geschichte gelandet, das im November die Pforten öffnen wird. Es handelt sich, wie gemeldet, um eine reichlich bestickte Draperie, die die Parlamentsloge des Kaisers schmücken sollte. Sollte. Denn der Monarch betrat das Haus nur zur Eröffnung. Danach nie mehr. Der Brokatstoff landete im Keller. Dort überdauerte er ein Jahrhundert lang als unscheinbarer Fetzen die Erste Republik, sieben Jahre eines tausendjährigen Reichs, Besatzung, Wiederaufbau. Ist Schmunzeln erlaubt? Was für Zustände müssen in diesem Haus geherrscht haben?! Hat da seit 1918 nie jemand gründlich gesäubert, für Remedur gesorgt? Wir meinen natürlich den Keller.

Reaktionen an: hans-werner.scheidl@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.09.2018)