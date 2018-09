Parallelgesellschaft

Immer wieder ist die Rede von Integrationsproblemen. Von den Erfolgen aber redet kaum jemand. Dabei ist es uns gelungen – wahrscheinlich eine der größten Leistungen unserer Zivilisation überhaupt – diese Menschen, von denen hier nun die Rede ist, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Jene, die ihre Körper mit bunten Zeichnungen überziehen, die landläufig Tattoos genannt werden. Im Sommer, im Freibad, an den Seen, an den Stränden, hat man ja mitunter das Gefühl, einer aussterbenden Minderheit anzugehören, wenn die Haut unberührt ist.

Wie es so weit kommen konnte, wer damit angefangen hat und warum eigentlich, lässt sich nicht mehr genau sagen. Aber nun sind sie einmal da. Und wir müssen das Beste daraus machen. Und das ist uns bisher auch ganz gut gelungen.

Aber wie gesagt: Jetzt, da der Herbst ins Land zieht und die Menschen von den Badegestaden weg, sieht man sie dann ohnehin bald nicht mehr. Jedenfalls nicht so offensichtlich. Die Tattoos. (oli)

