Parteichef (m/w) gesucht!

Sie mögen rote Nelken, bringen idealerweise Grundkenntnisse der österreichischen Innenpolitik mit, und Sie arbeiten lieber in Wien als in Brüssel? Dann sind Sie vielleicht genau die Person, die wir suchen! Wir sind eine mittelgroße Partei mit Sitz in bester Innenstadtlage und suchen nach einer Restrukturierungsphase einen neuen Parteichef (m/w) zum baldigst möglichen Eintritt.

Kernkompetenzen verlangen wir keine, die haben uns schon beim bisherigen Parteichef nichts genützt. Sie sollten aber keinen Mumpitz reden und über Sitzfleisch verfügen, um es zumindest vier Jahre lang auf der Oppositionsbank auszuhalten. Eine republikanische Grundgesinnung ist von Vorteil, wir würden aber auch einen Kaiser als Parteichef nehmen. Fremdsprachenkenntnisse sind vonnöten: Sie sollten gut genug Steirisch können, um unseren Bundesgeschäftsführer zu verstehen. Idealerweise wissen Sie auch, wie man eine Wahlkampagne richtig betreibt, wir wissen es nämlich nicht. Wegen schlechter Erfahrungen ersuchen wir aber von Bewerbungen mit Dirty-Campaigning-Hintergrund Abstand zu nehmen.

Wir bieten einen Lohn von 14.885 Euro monatlich mit Bereitschaft zur Überzahlung, wenn Sie doch irgendwann noch Kanzler werden. Bewerbungen sind unter dem Kennwort „Bitte meldet sich jetzt bald irgendwer?!“ an die Arbeiterzeitung zu richten. (aich)

