Rotes Derby

Gestern gab es also das Duell Red Bull Salzburg gegen Red Bull Leipzig. Es war das zweite Firmen-Derby diese Woche nach Red Wing SPÖ gegen Red Wing SPÖ Amateure. Der Unterschied ist nur: Die eine Partie war nach 90 Minuten aus, die andere geht immer in die Verlängerung.

Nach der EU-Wahl wird es jedenfalls wieder spannend: Spielt Christian Kern dann in der Champions League? Oder als einer von 751 EU-Abgeordneten nur in der Europa League? Für die Europa League ist er jedenfalls schon qualifiziert, er hat sich selbst aufgestellt. In der Champions-League-Qualifikation trifft er in der Gruppenphase auf einen Franzosen, einen Slowaken und einen Niederländer. Alle drei haben bisher schon in der Champions League gespielt. Kern, österreichischer Meister in der Saison 2016/2017, startet also als Außenseiter.

In guter Tradition sollte auch hier das Lagerdenken – Rapid oder Austria – überwunden werden, und alle Fans des Landes sollten sich hinter Kern versammeln. Gewinnt er, gibt es Punkte im Uefa-Koeffizienten, und davon profitieren letztlich auch die anderen Teams. Den Anhängern von ÖVP und FPÖ, aber auch der Neos und der Grünen, sollte das nicht allzu schwerfallen. Nur bei den SPÖ-Ultras kann man sich da nicht so ganz sicher sein. (oli)

