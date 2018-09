Vorstellungsgespräch

Wiens Bürgermeister meinte gestern, man wolle die neue SPÖ-Vorsitzende nun noch besser kennenlernen. Alsdann.

Die Parteivorsitzende: Also, ich bin die Frau Doktor Rendi-Wagner. Aber ihr könnt Pamela zu mir sagen.

Der Bürgermeister: Sehr schön. I bin da Michi. Wir ham da jetzt a paar Fragen vorbereitet. Frage eins: Wo verbringst du deine Freizeit am liebsten? A) Daheim. B) In irgendeinem Bobo-Lokal mit Christian Kern, die Gefahren des Rechtspopulismus für das europäische Einigungsprojekt diskutierend. C) Am Seniorenkirtag der SPÖ-Sektion IV in Simmering. D) Am Feuerwehrfest mit Hans Peter Doskozil in Hornstein.

Die Parteivorsitzende: Am Seniorenkirtag der Sektion IV in Simmering natürlich.

Der Bürgermeister: Sehr gut. Das Feuerwehrfest in Hornstein wär' natürlich auch gegangen.

Die Parteivorsitzende: Dachte ich mir.

Der Bürgermeister: Frage zwei: Was wird aus Andreas Schieder?

Die Parteivorsitzende: Wem?

Der Bürgermeister: Sehr gut. Dritte Frage: Darf ma' auch Pam sagen?

Die Parteivorsitzende: Klar. Tun eh schon alle. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)