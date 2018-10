Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Ihre Arbeitskollegen mobben Sie. So mancher sägt sogar an Ihrem Stuhl. Das halbe Land hasst sie. Der halbe Kontinent auch.

Keep calm and carry on, würde der Engländer jetzt sagen. Und die Engländerin macht vor, wie es geht: Theresa May tänzelte – die eine Hand vor, die andere zurück, Hüftschwung – zu den Klängen von ABBAs „Dancing Queen“ über die Parteitagsbühne in Birmingham zu ihrem Rednerpult. Und dort ging es munter weiter. Die eine Hand vor, die andere zurück, Hüftschwung. „See that girl, watch that scene . . .“

Das Auditorium applaudierte stehend. Das hätte es wahrscheinlich so und so getan, schließlich sagt Ihnen ja niemand direkt ins Gesicht, was er von Ihnen hält – isn't it? ABBA so kam dem einen oder anderen sogar ein aufrichtiges Schmunzeln aus.

Und, das sollten Sie sich auch immer vor Augen halten: Es könnte ja auch noch schlimmer kommen. Sie könnten plötzlich auf offener Bühne von einem heftigen Hustenanfall gebeutelt werden, ein Komiker überreicht Ihnen Ihr Entlassungsschreiben im Namen Ihres größten Kontrahenten und am Ende fallen hinter Ihnen auch noch die Buchstaben Ihres Motivations-Mottos von der Wand. So geschehen auf dem Tory-Parteitag im Vorjahr. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2018)