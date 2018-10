Crashkurs für Pam

Sie ist noch nicht lang Parteimitglied. Daher will das „Pizzicato“ der neuen SPÖ-Chefin – so sie gewählt wird – die Parteigeschichte in lockerer Form näherbringen. Und sie wird erstaunliche Parallelen feststellen, auch was die manchmal klamme Kasse der Partei betrifft. Als Victor Adler die „Arbeiter-Zeitung“ 1889 gründete, war diese arm wie eine Kirchenmaus. Erbat sich etwa ein Redakteur einen Vorschuss, riet ihm Adler: „Borgen Sie sich das Geld aus, ich werde für Sie bürgen . . .“ Der Parteiführer hatte tatsächlich viele Bekannte im Großbürgertum, die ihm auch beträchtliche Summen borgten – solange es nicht bekannt wurde.

Mit einer solch hochherzigen Geldspende geriet Adler in eine ähnlich fatale Zwickmühle wie in den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts der deutsche CDU-Chef Helmut Kohl. Der ließ sich lieber prügeln, als den Namen eines ganz bestimmten Parteispenders zu nennen. Bei Victor Adler war's die Baronin Amelie v. Langenau, eine Generalswitwe. Sie sammelte arme Kinder von der Straße auf, bewirtete sie in ihrem Palast – und bekam dadurch Ärger mit der Polizei. Adler half, den „Skandal“ beizulegen, dafür revanchierte sich die Adelige in ihrem Testament. Aber in den Parteigremien hatte er größte Mühe, die Anonymität der edlen Spenderin aufrechtzuerhalten. (hws)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2018)