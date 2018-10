„Die Österreichische Ratspräsidentschaft setzt ein Zeichen zum Weltmädchentag“, ließ Frauen-, Jugend- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß in einer Aussendung wissen. Und das Austria Center zu diesem Zweck in Rosarot erstrahlen.

Das Projekt findet bereits begeisterte Nachahmer. So möchte Innenminister Herbert Kickl sein Haus blau umfärben. Das gestaltet sich insofern ein wenig schwierig, als das Haus erst vor einigen Jahren komplett von Rot auf Schwarz umgefärbt wurde. Aber Kickl will hier gewohnt unbeirrt bleiben.

Da nach gängiger Farbenlehre die Mischung aus Blau und Schwarz Türkis ergibt, wäre eine solche Einfärbung noch eine Kompromissmöglichkeit, aber davon will wiederum Kickl nichts wissen: Wenn schon, dann anständig. Also Blau.

Seit geraumer Zeit von der Löwelstraße bröckelt hingegen die Farbe Rot. Der neue Bundesgeschäftsführer will nun ausmalen lassen. Aber auch das ist nicht so einfach: Michael Ludwig hätte vom Farbton her gern Wienrot. Hans Niessl präferiert Blaurot. Die SJ ist hier genügsam: Hauptsache Rot. Bei Bedarf könne man Hammer und Sichel aber auch gern in Gelb machen. (oli)

