Mach's nicht, Pam!

An einem heißen Tag Ende der 1970er-Jahre stand ein ORF-Radiomensch unter furchtbarem Zeitdruck. Er sollte für die Mittagslandesrundschau über die Rede berichten, mit der Bruno Kreisky ein Symposion auf Schloss Kleßheim eröffnen wollte. Der Auftritt war für elf Uhr angesetzt. Ein nahezu tollkühnes Unternehmen für einen Redakteur. Denn der Sonnenkönig hatte auch noch Verspätung. Endlich, da stieg er gemütlich aus der Limousine! Um halb zwölf! In aller Ruhe und Selbstsicherheit, Hände schüttelnd und Small Talk brummelnd, bewegte er sich zum Saal.

Der ORFler: „Mein Name ist XY vom ORF, ich bin in großer Eile, könnten Sie mir bitte, Herr Bundeskanzler, vorweg den Inhalt Ihrer Ausführungen verraten?“ Der Kanzler, zunächst verblüfft, war gut aufgelegt: „Warten S' a Momenterl, das hamma glei.“ Aus dem Sakko fischte er sein Manuskript hervor: „Da ham S' des Papierl, i brauch's eh net. Aber lassen Sie sich net irritieren durch meine handschriftlichen Vermerke.“ Manuskriptlos verließ er den Schauplatz des ORF-Überfalls in Richtung Saal. Der ORF-Bericht, gewürzt mit „echten“ Kreisky-Zitaten, ging auf Sendung. Dass Kreisky ganz was anderes sagte – mein Gott. So war er halt. (hws)

Reaktionen an: hans-werner.scheidl@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.10.2018)