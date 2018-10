Bayerische Wutrede

„Himmelherrgottsakrafixnoamoi.“ Was ein echter Bayer ist – also keiner der „Preißn“, der „Zuagroastn“ aus Castrop-Rauxel oder Chemnitz –, kommt quasi mit einem gut katholischen Fluch zur Welt. Die Schimpftirade ist ihm in die Wiege gelegt wie Brezn und Weißwurst. Sie färbt auf Immigranten ab, zumal auf Italiener – lautmalerisch und grammatikalisch nicht korrekt, aber explosiver.

20 Jahre ist es her, dass Giovanni Trapattoni als Trainer die Bayernspieler in Grund und Boden gestampft hat. Seine Wutrede ist längst Kult: „Spieler schwach wie Flasche leer“, „Struuunz“, „Was erlauben Strunz?“, „Ich habe fertig“. Neulich dachten sich Uli und Kalle, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, es sei Zeit für eine Brandrede – diesmal zur Verteidigung von Neuer, Müller, Alaba & Co. Die Journaille hatte Majestätsbeleidigung betrieben. „Geht's eigentlich noch?“, entfuhr es dem rotbackigen Kalle, der die Verfassung zitierte und „Würde“ anmahnte. Noch bedrohlicher wirkte sein Zwilling Uli, als würde er platzen – wie die Würste, die er im Nebenjob produziert. Sein Gesicht war vor Rage rot angeschwollen.

Eine ideale Vorlage für Horst Seehofer – für eine deftige Wählerbeschimpfung und eine Standpauke gegen den CSU-Intrigantenstadl à la „Jetzt langt's fei. Kruzifix!“ Mehr dazu demnächst im bayerischen Bauerntheater. (vier)

