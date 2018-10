Seine letzte Rede

Christian Kern will auf dem SPÖ-Parteitag noch einmal eine große Abschiedsrede halten. Manche Genossen fürchten sich bereits davor. Völlig zu Unrecht natürlich.

„Liebe linksgrünen Fundis, liebe linksliberalen Bobos!

Viele von euch werden sich in den vergangenen Wochen gefragt haben: Was wird er jetzt wohl machen? Nun: Was werde ich jetzt machen? Mein Freund Matteo Renzi und mein Freund Emmanuel Macron machen jetzt eine gemeinsame EU-Liste. Vielleicht mache ich da mit. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur mein Sohn.

Vielleicht mache ich aber auch meinen Lebenstraum wahr und ein Start-up-Hub in Oberpullendorf auf, damit ihr burgenländischen Bauer-, äh, Bauherrn ein wenig Silicon-Valley-Flair in eure schöne Landschaft bekommt. Ich kann dann auch gern ein Spin-off nach Floridsdorf stellen.

Vielleicht mache ich aber einfach auch einmal Urlaub, während ihr machtversessen und zukunftsvergessen weitermacht.

Meiner Nachfolgerin wünsche ich jedenfalls das Allerbeste. Sie wird es schwer genug haben – nicht nur mit der rechtspopulistischen Regierung. Die Fußstapfen, in die sie treten muss, sind groß. In diesem Sinne: Pamela, geh' du voran! Freundschaft!“ (oli)

