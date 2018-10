Alternativmedizin

Arzt: Na, wo tut es Ihnen denn weh?

Patient: Im Ohr.

Arzt: Hm, in die Van-Gogh-Ausstellung kann ich Sie so natürlich nicht schicken. Aber wie wäre es mit dem Mumok?

Patient: Oje, Mumok, das klingt schlimm, ist das heilbar?

Arzt: Keine Angst, Sie kommen schon durch! Es sind ja nicht so viele Räume, und die haben dort moderne Therapiemöglichkeiten.

Patient: Könnten Sie mir nicht irgendwas anderes verschreiben?

Arzt: Hm, ich könnte Ihnen auch ein Rezept für einen Besuch im Fußballstadion geben. Aber wie geht es Ihnen psychisch?

Patient: Schlecht, ich kann Enttäuschungen so schwer verkraften.

Arzt: Dann fällt ein Besuch bei Rapid also flach. Aber wie wäre es mit einem Tag im Parlament? Was die dort reden, geht beim einen Ohr rein und beim anderen raus, das könnte Ihnen helfen.

Patient: Nein, bitte keine Schocktherapie!

Arzt: Tja, dann bleibt uns wohl nur noch eine Möglichkeit. Hier, mit diesen Ohrentropfen sind die Schmerzen bis morgen weg! (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2018)