Rote Bilderstürmer

Zehn Monate nach ihrem Exodus aus dem Regierungsparadies am Ballhausplatz hat die SPÖ den Phantomschmerz noch nicht verwunden. Zum Trost behielt Ex-Kulturminister Thomas Drozda im neuen Job als Bundesgeschäftsführer in der Löwelstraße, im Schatten des Burgtheaters, eine Leihgabe aus dem Belvedere: Kurt „Kappa“ Kocherscheidts Gemälde „Im Raum drinnen II“. Dies weckte Kritik – und Begehrlichkeiten unter seinen Parteifreunden.

Doris Bures: Also, zu meinen Zeiten in der Löwelstraße hätt's dös net gegeben. Geht's noch? A schwarz-grünes Büldl. Typisch Bobo. Das ist Verrat an allen roten Prinzipien. Geh' lieber mal raus zu den Genossen, statt hier drinnen über Kunst zu sinnieren. Apropos: Ich bräucht' auch was zum Repräsentieren; muss mich ja eingewöhnen in die Hofburg in vier Jahren, als erste Bundespräsidentin der Zweiten Republik. Etwas Herzeigbares sollte es schon sein, vielleicht aus dem Kunsthistorischen Museum. A Brueghel tät' mir gefallen . . .

Andreas Schieder: Und was ist mit mir? Ich muss ins Exil nach Brüssel, ins Europaparlament. „Der Kuss“ von Klimt wär' ganz nach meinem Geschmack. I bin ja – wie manche vielleicht wissen – ein Küsserkönig. Und es passt auch formidabel zur Art déco in Brüssel.

Pamela Rendi-Wagner (seufzt): Für mich bleibt, hin- und hergerissen zwischen Herbststürmen, Kokoschkas „Windsbraut“. (vier)

