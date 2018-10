Rückzug auf Raten

Für die eigene Partei, die es zuletzt ohnehin nicht so leicht hatte, ist es zweifellos eine Zäsur, wenn eine Person, die sie über die Jahre so geprägt hatte, nun langsam, aber doch, abtritt. Aber eine Änderung an der Spitze, das war auch allen klar, den einen deutlicher, den anderen weniger, war unumgänglich, wollte man wieder einmal Wahlerfolge feiern. Wer wird nun nachfolgen? Nicht morgen schon, aber übermorgen dann. Und man darf auch gespannt sein auf die Schlagzeilen in der internationalen Presse.

Gestern wurde also bekannt, dass Werner Kogler ins EU-Parlament wechseln wird. Wie gesagt, ein Abschied auf Raten. Denn den Parteivorsitz wird er dann über kurz oder lang abgeben.

Viele junge Menschen kannten ja gar nichts anderes als Werner Kogler an der Spitze der Grünen. Die Wahlkämpfe, die Eva Glawischnig geschlagen hatte, damals, als die österreichischen Grünen noch im Parlament, ja sogar „Europameister“ der grünen Bewegung waren – das alles kennen sie nur noch vom Hörensagen. Und nun geht Werner Kogler.

Und viele fragen sich: Was wird er mitnehmen? Das Belvedere lässt bereits ausrichten: Wir haben nichts mehr. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2018)