„Der Pate IV: Don Trumpino“

Donald Trump ist wieder einmal in seine Lieblingsrolle geschlüpft: Don Trump, der Pate des Trump-Clans und der republikanischen Partei. Das ist nicht weiter verwunderlich: Der Mann ist in der New Yorker Baubranche groß, mächtig und reich geworden, in der die Freunde der italienischen Oper mitplaudern und mitkassieren. Der junge Donald hat ihre Diktion übernommen.

Wir ahnten es: Der Präsident hat zu viele Mafiafilme gesehen. Wie Marlon Brando als Don Corleone in „Der Pate“ eine Katze streichelt und zugleich den Auftrag gibt, einem Hollywood-Produzenten den Kopf seines Pferdes unter die Bettdecke zu legen; wie Robert De Niro und Joe Pesci in „Goodfellas“ Leichen verschwinden lassen; wie De Niro, ein Intimfeind Trumps, als Casino-Boss die Glitzerwelt von Las Vegas regiert – das hat „The Donald“ beeindruckt.

Nicht, dass Trump tote Fische verschicken lässt. Dafür hat er seinen Consigliere, seinen Stabschef John Kelly. Lästige CNN-Reporter und „Volksfeinde“ lässt er aus dem Saal entfernen, missliebige Minister und Mitarbeiter feuert er via Twitter – oder er lässt Kelly persönlich die Botschaft überbringen: „You are fired.“ Nur: Wer teilt dereinst John Kelly mit, dass seine Zeit abgelaufen ist? Sollte Francis Ford Coppola je einen vierten Teil seiner Mafia-Saga drehen – er hätte eine ideale Hauptfigur in Don Trumpino. (vier)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2018)