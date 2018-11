Spion & Spion

In Salzburg wurde ein Oberst verhaftet, der für Russland spioniert haben soll. Dabei lief lange Zeit doch alles gut für ihn.

Russe: Igor rufen Wolfgang Amadeus! Was ist Neues in Avstriya!

Oberst: Hier Spion Wolfgang Amadeus! Alles ruhig! Die einzige Kanone, die in Österreich im Betrieb ist, ist die Gulaschkanone.

Russe: Wir haben aber gefunden mysteriöse Zeichen auf Satellitenaufnahme von Stadt, die heißt Steyr. Wer oder was ist „HINGERL“?

Oberst: Ach, das ist nur ein Magistratsmitarbeiter und Gemeinderat, der sich im Boden verewigen wollte.

Russe: Wir haben Infos, dass HINGERL steht für „Heer Ist Nur Gegen Einen Russen Leiwand“. Wenn ihr wollt, wir marschieren ein!

Oberst: Nicht nötig, es reicht wenn ihr zur nächsten Hochzeit eines Politikers wieder antanzt und so über Österreich wacht.

Russe: Ist gut, dann wir schicken unseren Präsidenten und Don Kosaken, falls Hingerl heiratet. Apropos: Was plant Kneissl für Winter?

Oberst: Gute Ski.

Russe: Spion wird nicht bezahlt für Witze! Was planen Regierung?

Oberst: Keine Sorge, die will weiter gute Beziehungen zu Moskau.

Russe: Gut, dann muss Spion nur schauen, dass keiner ihn enttarnt.

Oberst: Keine Sorge, welcher Geheimdienst soll mich schon enttarnen, der BVT, haha! Moment, es klopft an der Tür: Yes, Sir?! (aich)

