Während Österreichs Regierung nun doch noch einen EuGH-Richterkandidaten nach ihrem Geschmack fand, hat der Europäische Gerichtshof einen Präzedenzfall entschieden. Geschmack sei nicht urheberrechtlich geschützt, meinte der EuGH. Der niederländische Vertreiber des „Heksenkaas“ hatte vergeblich gegen den ähnlich schmeckenden „Witte Wievenkaas“ geklagt.

Die Bedeutung der Entscheidung ist nicht zu unterschätzen, auch wenn Kritiker meinen, dass das Käseurteil zum Himmel stinke und sich über Geschmack streiten lasse. So sehen Juristen im Spruch der Richter eine Weiterentwicklung des sogenannten Käs Law. An den Universitäten soll das Thema nun von der Alma Mater, also der Mutter des Käses vom Senner, wissenschaftlich aufbereitet werden. Auch die Einführung einer eigenen Vorlesung für Käserecht wird begrüßt: „So eine Gouda hatten wir im Jusstudium schon lange nicht mehr“, sagte ein sichtlich amüsierter Student.

Weitere Käsefälle stehen am EuGH noch an: So muss geklärt werden, ob Franzosen Käse als Laibspeise haben dürfen, ob in Österreich wirklich Rupp das beste Eck vom Käs hat, und ob Italiener allen unter die Nase reiben dürfen, dass ihr Parmesan besser schmecke. Aber dazu demnächst mehr an anderer Stelle, sonst heißt es noch, im „Pizzicato“ stehe wieder einmal nur Käse. (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2018)