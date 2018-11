Bedienungsanleitung

Was, werden Sie jetzt bang fragen, wenn eines Tages Ikea „Die Presse“ übernimmt? Nun: Dann müssen Sie diese Kolumne selbst basteln. Pardon: Dann musst Du diese Kolumne selbst basteln! Und das geht so:

Du brauchst natürlich einen Gag, der diese Kolumne zusammenhält. Am besten mit aktuellem Anlass. Wobei Anlass und Gag nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben müssen. Also etwa in der Art: „Prinz Charles wurde gestern 70. Solch ein Schicksal hätte Sebastian Kurz auch geblüht, wenn Reinhold Mitterlehner nicht doch noch zurückgetreten wäre.“

Am wirkungsvollsten ist so ein Gag natürlich, wenn er einen Tabubruch beinhaltet. Aber das ist in Zeiten wie diesen nicht unbedingt ratsam. Aus dem Tabubruch kann leicht ein Shitstorm werden. Deswegen, wenn man auf der sicheren Seite bleiben will: Pointen auf Kosten regierender Politiker. Das geht immer. Dafür ist – du wirst dich das vermutlich schon gefragt haben – auch der Holzhammer beigelegt. Um das dann ein wenig abzufedern, kannst du auch noch an der einen oder anderen Schraube drehen.

Und sollte eine locker sein – macht nichts. Im Humorgewerbe ist das nicht unbedingt von Nachteil. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)