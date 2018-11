Die neue Qualitätskontrolle

FPÖ-Mitarbeiter: So, und jetzt zeichnen wir noch ein Negerkonglomerat mit so einem Knochen in der Nase für unseren Werbespot!

Strache: Na, mein lieber Freund, dein Werbespot ist sicher nicht böse gemeint, aber wir haben jetzt halt neue Qualitätsansprüche!

Kickl: Ja, ich habe deswegen schon etwas Qualitätsvolles gedichtet: Tand, Tand, ist die E-Card in Menschenhand! Drum sagt der Arzt zum Wüterich: „Was willst du, ohne Foto, sprich?!“

FPÖ-Mitarbeiter: Früher waren deine Reime irgendwie peppiger.

Kickl: Bevor man sich per E-Card bindet/prüf, ob das Bild zur Karte findet! Hat der alte Ärztemeister sich doch einmal herbegeben/soll'n nur fair Versicherte des Mediziners Geist erleben!

FPÖ-Mitarbeiter: Und damit sollen wir jetzt unsere Wähler erreichen?

Strache: Selbstverständlich, unsereiner hat ja Niveau! So, jetzt muss ich mich aber für den heutigen Abend fertig machen, wo ist denn bloß mein Opernglas hin?! Ach, da in meinem Frack steckt es ja.

FPÖ-Mitarbeiter: Und was mache ich jetzt mit den schon fertigen Sujets mit der Moschee und dem Halbmond, die du bestellt hast?

Strache: Ach so, die. Na, aufheben natürlich, der nächste Wahlkampf kommt bestimmt! (aich)

