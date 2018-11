Jetzt ist gleich wieder vorbei

Die Liste Pilz mit ihren aktuell sieben Leutchen im Parlament benennt sich also um: Man heiße ab jetzt Jetzt, gab der Parlamentsklub am Montag bekannt. Und die Parteimitglieder hätten Zeit bis 3. Dezember, um sich für oder gegen Jetzt zu entscheiden. Man wolle so zeigen, dass man jetzt richtig loslege, ja sogar wachse.

Nun ja. Das mit dem Jetzt ist halt so eine Sache. Das Jetzt, die Gegenwart, ist die dünne Linie zwischen dem Fels der Vergangenheit (die Summe der Ablagerungen aller gewesenen Jetzte) und dem ätherischen Wahrscheinlichkeitsschaum der Zukunft. Für uns Menschen ist das Jetzt die Blase des lichten Bewusstseins, in der wir auf dem dunklen Zeitstrahl der Ewigkeit reisen. Und nur im Jetzt interagieren wir mit der Welt.

Ja: Das Jetzt ist immer – aber nie dasselbe. Es sitzt zwischen den Stühlen der Zeit und fließt, ist gleich vorbei, so wie das Heute morgen gestern sein wird. Eine ewige Serie von Jetzten, die für unser Gehirn wahrnehmungs- und verarbeitungstechnisch je etwa 2,7 Sekunden währen, wie es aus Neurologie und Psychologie heißt. „Alles, was ist, dauert drei Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin", sang daher Peter Licht 2001 auf „Sonnendeck" (jetzt auch schon wieder lang her, die Jungen kennen das nicht mehr.).

Machen wir ein Experiment: Gleich (das ist jetzt, nur ein bisserl später) tipp' ich einen Smiley. . . ☺ . . . und jetzt ist das wieder Geschichte. Jetzt – ist schon vorbei. Und hat sich im Zeitwind aufgelöst. Es ist ein verdammt flüchtiges Ding, dieses Jetzt. (wg)

