Neulich in der Pizzeria

Francesco: Warum wir nicht erpressen Geld von Cancelliere Sebastiano Breve? Er muss pagare, oder wir offnen die Brennerroute.

Arrigo: Buona idea! Aber wir durfen auch nicht vergessen die Burgermeister von Vienna. Schonen Herzerlbaum hat Sindaco Michele Ludwig. Ware doch zu schade, wenn die Baum mit Zement an die Fuß in die Donaukanal landet.

Matteo: Und in Graz muss Sigfrido Nagl zahlen, ansonsten wir vertauschen bei seine Uhrturm die Zeiger! Oder wir machen Turm schief so wie damals in Pisa.

Angelo: Das waren wir?! Aber, warum so kompliziert? Bleiben wir doch in Tirol und tauschen wir einfach die goldene Dachl gegen eine silberne aus!

Padrone: Idiota! Wir haben gar keine silberne Dachl. Wir brauchen bessere Idee.

Riccardo: Aber wie sollen wir dann kommen zu Geld in Austria?

Padrone: Molto semplice, amici! Kennt ihr Ministro Erberto Kickl? Wir schicken ihm eine Pferdekopf. Und erst, wenn er zahlt, er bekommt die Rest von die Pferd fur seine Staffel! (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)