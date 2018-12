Hier liegt eine Verschwörung vor

Ein fairer Ausgleich, könnte man sagen, aber mit Zahlen ist nicht zu spaßen! Am wenigsten mit der Zahl 23: Mit genau so vielen Stichen wurde Caesar ermordet, Shakespeares Leben begann und endete auch – erstaunlich! unglaublich! – an einem 23. April. Auch nicht viel ungefährlicher ist 27, das Alter, in dem viele legendäre Musiker starben, von Jimi Hendrix bis Kurt Cobain – dessen Geburts- und Todesjahr in der Ziffernsumme wiederum 23 ergeben. Wenn das kein Omen ist, dass die Illuminaten hier die Finger im Spiel hatten! Haben Sie es wahrgenommen? Auch das „Pizzicato“ hat insgesamt 23 Zeilen! Welch Teufelszeug! Und wenn Sie diesen Text jetzt genauer untersuchen, werden Sie auch feststellen, dass fast jeder Buchstabe aus Winkeln besteht, dabei ist das Winkelmaß doch Symbol der Freimaurer! Eine Bedrohung? Seien Sie unbesorgt: Geheimgesellschaften haben diese Zeitung nicht unterwandert. Verschwörerische, gar rätselhafte Symbole bauen wir schon selbst ein. Zu welchem Ergebnis Sie diese verbinden, ist Ihre Sache.(kanu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)