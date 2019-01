Die Könige zu Besuch

Strache: Was riecht da so herrlich nach Rauch? Ach so, Weihrauch ist das nur. Aber meine lieben Freunde, das ist sehr nett, dass ihr zur Geburt meines Sohnes Geschenke bringt!

Kurz: Aber Heinz-Christian, die sind doch nicht deswegen hier! Die kommen aus dem Morgenland und bitten uns um Spenden...

Strache: Ah, die kommen in unser Land und wollen nur kassieren!

Kurz: Nein, die sammeln für Kinder in der Dritten Welt! Also ich spende gern für sie. Aber natürlich nur in Form einer indexierten Spende, weil die Kinder in diesen Ländern ja viel günstiger leben.

Rendi-Wagner: Also meine Partei war ja lang dafür, dass Leute von ihrem Vermögen etwas beisteuern. Aber momentan ist diese Frage leider nicht aktuell, also kann ich euch Kindern auch nichts geben.

Van der Bellen: Na, ich weiß nicht, gleich drei Könige, die mich als Staatsoberhaupt infrage stellen?! Andererseits, bei der um sich greifenden Monarchophobie wird man noch alle Österreicher bitten müssen, aus Solidarität mit den Königen eine Krone zu tragen.

Kurz: Apropos Krone: Nun bitte alle lachen für das Zeitungsfoto!

Strache: Ja, und was ist jetzt mit den Geschenken?! (aich)

