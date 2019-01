Er ist aber deutscher Grünen-Chef. Und war zuletzt der Superstar der deutschen Politik. Nun aber hat er einige Kratzer abbekommen. Immerhin: Er hat kein goldenes Steak gegessen. Sondern den Thüringern – da geht's nur um die Bratwurst – die Welt erklärt. Nach bewährter grüner Manier: Ihr seid Hinterwäldler, das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber wir sagen es euch jetzt und holen euch dann raus. Das hat ihm einen Shitstorm auf Twitter eingebracht. Was die eigentliche Sensation war: Denn hierzulande ist man Shitstorms auf Twitter nur von links gewohnt. In Deutschland brach er nun aus der Mitte der Gesellschaft und von rechts kommend über den Grünen-Chef herein.

Die Konsequenz war dann jedenfalls, dass sich Habeck aus den sozialen Medien, von Twitter und in einem Aufwasch auch noch von Facebook zurückzog. „In keinem anderen Medium“, so Habeck, „gibt es so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze wie bei Twitter“. Worauf ihm wiederum jede Menge Häme (diese hatte bei seiner Twitter-Aufzählung noch gefehlt) entgegenschlug.

Und irgendwie ist es ja auch stimmig. Der „Aussteiger“ ist Teil des grünen Gründungsmythos. Und Digital Detox das neue Bio.

