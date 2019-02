Gesundheitswurlitzer

Die ORF-Moderatorin Vera Russwurm soll als „Gesundheitskoordinatorin“ Ministerin Beate Hartinger-Klein und die Bundesregierung unterstützen. Die ersten Ansätze sind vielversprechend.

Hartinger: So, Vera, und jetzt wünsche ich mir von den Zillertaler Schürzenjägern den Hochzeitsmarsch! Der macht mir gute Laune!

Russwurm: Aber, Frau Minister, ich moderiere doch schon lange nicht mehr den Wurlitzer! Ich bin für die Gesundheitspolitik hier.

Strache: Dann wünsche ich mir ein Lied von Smokie, denn das passt gut zu unserer Gesundheitspolitik, meine lieben Freunde!

Hofer: Au ja, und dann für mich bitte etwas von der Neuen Deutschen Welle: „Mein Maserati fährt 210, schwupp, die Polizei hat's nicht geseh'n, das macht Spaß, ich geb Gas, ich geb Gas . . .!“

Russwurm: Sollten wir nicht eher über die Evaluierung der Effizienz des Vorsorgesystems in Korrelation zur Lebenserwartung reden?

Hartinger: Über was?! Egal, Vera, wir drehen jetzt einen Image-Film zur E-Card. Das ist der Herr Ali, den kennst du vielleicht schon. Dem musst du jetzt die E-Card wegnehmen – und lächeln!

Russwurm: Wir haben wohl unterschiedliche Vorstellungen von meinem Job. Da waren ja selbst die Wurlitzer-Anrufer niveauvoller . . .

Hartinger: Apropos, Vera, wann kommt denn jetzt endlich mein Zillertaler Hochzeitsmarsch?! (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2019)