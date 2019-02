Hello, Mr. President!

Trump: Welcome, my friend! Ich bin so froh, dass Sie endlich beschlossen haben, in Ihrem Land etwas abzurüsten!

Kurz: Aber gerne, Mister President, lange hätten es die Eurofighter doch ohnedies nicht mehr gemacht.

Trump: Well, ich sehe, wir verstehen uns! Aber wir sollten noch darüber reden, wie Sie den Kontakt zum Süden normalisieren.

Kurz: Das ist schwierig, weil im Süden mit Peter Kaiser noch ein Sozialist regiert. Aber wir suchen nach einer friedlichen Lösung.

Trump: Oh, im Süden sitzt der Sozialist?! Aber, sagen Sie, haben Sie nicht auch radikale Elemente in Ihrer Regierung?

Kurz: Ja, aber denen muss man nur erlauben, dass weiter überall Rauch aufsteigen darf, und schon sind sie glücklich!

Trump: Ich warne euch: Wenn ihr Rauch aufsteigen lasst, meine Bombe raucht doppelt so viel und reicht bis zu euch nach Korea!

Kurz: Äh, don't you know me? I am Mister Short, the political rock star from Vienna! Austria, Falco, Sound of Music, Lipizzaner . . .

Trump: Ah, Lipizzaner, Sonja Klima, of course! Please sit down, my dear friend from North Australia! (aich)

