Bei Trumps

Die Tochter: Europes young new leader.

Der Präsident: Aus?

Die Tochter: Österreich.

Der Präsident: Stand da in dem Briefing nicht was, dass die dort jetzt nur mehr bis 14 Uhr arbeiten?

Die Tochter: Nur am Freitag.

Der Präsident: Da werd ich dem jungen Mann mal die – wie heißt das, was wir auf Österreichisch einstudiert haben?

Die Tochter: Die Wadln virerichten.

Der Präsident: Genau. 15 Minuten, sagst du? Machen wir da nur Fotos, oder reden wir auch was?

Die Tochter: Du könntest über den Hollywood-Schauspieler schimpfen, der sagt, man könne nicht mehr nach Österreich fahren.

Der Präsident: Klingt gut. Make Austria great again! Waren die überhaupt mal great?

Die Tochter: Die Vorfahren deiner Ehefrauen würden sagen: Ja. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)