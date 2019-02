Das Gegenteil ist der Fall, liebe Leute. Auf der Burg Schlaining wird sich der Bertl kontemplativer Friedensarbeit hingeben. Recht so! Denn turbulent war diese Politikerkarriere wahrlich genug. Sie führte dieses ewige Nachwuchstalent vom Wahlkampfleiter zum SPÖ-Zentralsekretär, dann wurde sie jedoch brutal gestoppt. Wie zum Hohn lastete ihm Alfred Gusenbauer den Heeresminister auf. Doch Norbert D. ließ sich selbst in dieser tristen Situation nicht unterkriegen. In tollkühner Manier nahm er es mit den Eurofightern auf, schloss nach beinharten Verhandlungen einen glänzenden Deal und ließ – im Triumphzug heimgekehrt – die allgemeine Wehrpflicht „in Stein meißeln“. Und tatsächlich: Es gibt sie heute noch! Es dünkt uns daher nur billig, Norbert D. nun endlich zur Ruhe kommen zu lassen. Als Burgherr wird er am Frieden in der Welt arbeiten. Das ist mehr, als Landeschef des winzigen Burgenlands zu sein. Es wird still um ihn werden, dennoch: Es ist ein tröstlicher Abschluss einer Parteikarriere. Man könnte es auch als „Sonderbeauftragter für Daseinsvorsorge“ bezeichnen. Aber wir sind ja nicht in Wien. (hws)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)