Die Polit-Oscars gehen an:

Bestes Drama: „The Brexit“ (für das Königinnendrama und Shakespeare-hafte Irrungen, Wirrungen und Intrigen).

Beste Regie: Angela Merkel (für den Machtwechsel in der CDU).

Beste Hauptdarstellerin: Theresa Mayin „The Brexit“ (für ihreAuftritte in der Fragestunde im Parlament in Westminster).

Beste Nebendarstellerin: Annegret Kramp-Karrenbauer, alias AKK (für ihre Rolle als Putzfrau Gretl im saarländischen Karneval).

Bester Hauptdarsteller: Donald Trump in „The Summit“ (im Komödienfach, für die Gipfel-Freakshow mit Kim Jong-un).

Bester Nebendarsteller: Boris Johnson in „The Brexit“ (als blondmähniger Horrorclown).

Bestes Ensemble: Dick Cheney, George W. Bush, Donald Rumsfeld und Paul Wolfowitz als Schurkenteam in „Vice“.

Beste Mimose: Christian Kern (für seinen Abgang auf Raten).

Bester Auftritt in einem Kurzfilm: Pamela Rendi-Wagner (für ihre Kür am SPÖ-Parteitag in Wels).

Bester ausländischer Film: „Roma“ (von und mit Matteo Salvini, eine Posse im Stilmix von F. Fellini und S. Berlusconi). (vier)

Reaktionen an:thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)