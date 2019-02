Der Karl Valentin des Fußballs

Bayern Münchens Tormannlegende mit dem Schalk im Nacken hätte wegen des Schaltjahrmechanismus dann nämlich erst die Volljährigkeit erlangt, die Abiturreife, statt des reifen Alters von 75 Jahren.

Anders zu ticken als der Rest der Elf, spleeniger zu sein – diesen Ruf, der Torhütern anhängt wie übergroße Handschuhe, hat der Fußball auch Sepp Maier zu verdanken. Beckenbauer und Co. nannten den Bayern-Jungspund die „Katze von Anzing“. Geschmeidig pflückte er die Bälle aus dem Strafraum, und einmal hechtete er nach einer Ente, die sich in sein Revier verirrt hatte. Dass er einen Sinn für Practical Jokes hatte, bewies er vor dem Spiel in der Kabine, als er Mitspieler zum Narren hielt. So versteckte Maier mitunter Fußballschuhe, darunter die des „Bombers der Nation“, von Gerd Müller. Überhaupt Maier & Müller: In Thomas Müller fand er bei Bayern später einen Erben in Sachen Humor, obgleich nicht im Tor.

Für einen Jux ist Maier stets gut. Es fügte sich, dass er als Wiedergänger Karl Valentins galt, des urtümlichen, hintersinnigen Komikers, dem er in Statur und Physiognomie ähnelte. Allemal ein geeigneterer Valentin-Ordensträger als ein heimischer Volks-Rock'n'Roller. Die Verirrung begann indes schon mit Til Schweiger. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)