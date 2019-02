Baumeister unter sich

Vor der Oper liegt der Mond schläfrig am Himmelszelt. Richard Lugner gähnt und gerät ins Sinnieren, während sein Stargast Elle Macpherson längst in ihren Schönheitsschlaf entschlummert ist.

Richard (Richie) Lugner: Puh, geschafft. A Opernball ohne Lugner ist halt ka Opernball. Die müssten mir was zahlen, dass i da jedes Jahr auftritt wie ein Zirkusdirektor im Frack, wie ein Clown. I mag eigentlich nimmer. Immer diese Models und Stars mit ihren Zicken.

Christina (Mausi) Lugner, seine Ex: Recht hast, Richie. Niemand dankt es dir. Denk an dein Alter und hör auf. Du stehst das nervlich nicht mehr durch. Diese Aufregung, dieser Wirbel, dieser Stress!

Richie: Aber einmal geht's noch. Nächstes Jahr bring ich die ultimative Sensation nach Wien, einen Kollegen, einen Baumeister und Entertainer, der eine eigene Fernsehsendung gehabt hat wie wir. Den kennst du sicher. 1994 haben wir sogar seine Ex eingeladen.

Mausi: Du meinst die Ivana, die Tschechin.

Richie: Genau die. Den Donald wollte i immer kennenlernen: ein Womanizer, Playboy, PR-Genie wie ich. Uns verbindet viel, i war ja auch schon Präsidentschaftskandidat. Da können wir von Gleich zu Gleich plaudern: über Frauen, Shoppingmalls, das Baugeschäft, die Politik und Hollywood. Über alles. Da freu i mich jetzt schon drauf. Das wird ein richtig netter Abend in der Oper. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)