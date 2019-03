Glücklich grün

Die SPÖ ist zwar in Hainfeld, in einem entlegenen Winkel Niederösterreichs, geboren, zog dann allerdings recht rasch in die Stadt. Die ÖVP wiederum ist im Schottenstift in Wien zur Welt gekommen, zog dann allerdings recht rasch aufs Land. Heute wirkt die SPÖ eher unglücklich, die ÖVP (jedenfalls jene mit den türkisen Anteilen) ziemlich glücklich.

Die heute auch recht zufriedene FPÖ, genauer ihr Vorgänger VdU, ist in Salzburg geboren und blieb dann ebenso stark ländlich verwurzelt, in Kärnten, dem Salzkammergut, in Vorarlberg. Nicht ganz stimmig ist die Studie leider nur in Bezug auf die Grünen: Die schauen heute nicht wirklich glücklich aus der Wäsche.

Aber vielleicht lässt sich ja auch im späteren Leben noch retten, was zu retten ist. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat sich daher kurzfristig entschlossen, dem betongrauen Wien für ein Wochenende zu entfliehen und doch noch ins schöne Tirol, ins grüne Innsbruck, zu fahren. Es kann der Partei nur guttun. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)