Inselprobleme

Im Rathaus zu Schilda waren sie sehr zufrieden. In nächtlicher Sitzung, nach stundenlanger Kompromisssuche, war der Vorschlag der Regierungsfraktionen endlich beschlossene Sache. Gegen heftigen oppositionellen Widerstand.

Und darum ging's: Seit Jahrzehnten schon diente der Überschwemmungsschutz des Städtchens Schilda, eine mächtige künstlich aufgeschüttete Insel, den fröhlichen Bürgern als Freizeitparadies. Ein lebenslustiges Völkchen, das ungern joggte oder mit dem Rad fuhr, sondern eher Schmaus und Trank zugetan war. Die Zubereitung warmer Gerichte war schon vor einigen Jahren erheblich erleichtert worden, indem das Rathaus von Schilda aus illegalen Feuerstellen legale öffentliche Grillstationen machte.

„Trotzdem fehlt da was“, umriss Schildas oberster Rathausmann das Problem: Die Leutchen müssten – wie einst Rotkäppchen – ihr Grillgut mühselig auf die Insel schleppen. Einen Fleischer gab's schließlich nicht auf der Insel. Was tun, um das Los der potenziellen Wähler zu erleichtern? Vorschläge waren eher rar. Erst tief in der Nacht – der Schilda'sche Rathauskeller hatte schon geschlossen – kam der geniale Einfall: Ab dem Sommer sollen fünfzig städtische Schafe auf der Insel grasen. Wie viele es am Ende der Saison sein werden? Wir bleiben dran. (hws)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)