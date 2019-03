Italiens ewiger Karneval

Lang nichts mehr von Silvio Berlusconi gehört. Der 82-jährige Cavaliere stilisiert sich neuerdings zum weisen Elder Statesman, er warnt vor einer Diktatur in Italien – und keiner will etwas vom Altmeister wissen. Außer dem Regisseur Paolo Sorrentino, der ihm in „Loro“ eine Hommage widmet – einen Abgesang auf eine Ära. Dabei war er doch Vorläufer der Narzissten und Ego-Shooter.

Der Ex-Premier versteht die Welt nicht mehr, und wir können es ihm nicht verdenken. „Jeder kennt mich, und jeder grüßt mich. Doch nur fünf oder sechs Prozent der Italiener wählen mich.“ Sein Fazit: „Die Italiener sind verrückt geworden.“ Die Italiener haben Politiker gewählt, die „im Leben nichts gelernt und nichts gearbeitet haben“, schimpfte er neulich. Ein Seitenhieb gegen Matteo Salvini und Luigi Di Maio, den 32-jährigen Vizepremier, der Chiles Ex-Diktator Augusto Pinochet in Venezuela verortet und von Chinas Staatschef, Xi Jinping, als „Ping“ spricht, als wäre er ein Pingpongspieler.

Wen wundert es da, dass Mario Balotelli – der Quartalsirre des italienischen Calcio – beim Torjubel für ein Selfie zum Handy eines Fotografen greift? Gut, dass Berlusconi, der frühere Padrone des AC Milan, in der Politik nicht mehr gefragt, sich ein neues Hobby zugelegt hat: als Presidente des Drittligisten Monza. Der Karneval geht zu Ende, in Italien währt er ewig – als Commedia dell'Arte. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2019)