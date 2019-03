Feuertaufe und Fegefeuer

Weißbier statt Schampus, Fischsemmel statt Kaviarbrötchen, bayerische Galligkeit statt rheinischen Frohsinns, „Kreizsakra“ statt „Helau“ oder „Alaaf“: Der bayerische Aschermittwoch macht am Mittwoch Schluss mit den karnevalesken Schmonzetten. Die Rosenmontagsumzüge und Büttenreden sind vorbei, jetzt steigen in Passau, Vilshofen und anderswo die Volkstribunen in den Ring, um es den Großkopferten in Berlin so richtig hineinzusagen.

Allen voran Markus Söder, der in Personalunion als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident seine Premiere in Passau feiert – in Nachfolge des „Gottvaters“ Franz Josef Strauß, dessen Poster einst Söders Zimmer zierte. Söder hat eine Pranke fürs Derbe und Grobschlächtige, in der neuen Rolle als Landesvater agiert er indes kuschelweich. Geradezu samtpfötig behandelt er Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Chefin der Schwesterpartei. Damit wird er allerdings die Parteigänger nicht von den Bänken reißen.

Es braucht einen Einheizer, einen wie Bayern-Boss Uli Hoeneß, der jüngst eine so kryptische Ansage machte, dass allen Hören und Sehen verging. „Wenn Sie wüssten“, hob er an, um sich in Andeutungen zu ergehen: Auf den Rivalen Dortmund warte „die Hölle“. Eine Aschermittwochpredigt, die das Fegefeuer androht – da kann selbst ein Markus Söder vor seiner Feuertaufe viel lernen. (vier)

