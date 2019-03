Kantinenbesuch

"Mahlzeit allerseits", ruft der Sektionsrat Schmauswaberl in die Runde der Kollegenschaft. „Bitte, richtet's Eure Krawatten ordentlich, wir kriegen hohen Besuch.“ Da kommt er schon, umgeben von einem Schwarm Beratern, Sekretären. Der Minister schüttelt Hände, obwohl diese mit Messer und Gabel bewaffnet sind. „Nicht stören lassen, meine Herren“, fordert der Würdenträger, obwohl er stört. Er ist die personifizierte Bescheidenheit, Leutseligkeit. Seit Kurzem trägt er eine schicke randlose Brille auf der Nase. Da war Gattin Philippa dahinter.

Der Herr Sportminister, er ist auch Vizekanzler und für die Beamten zuständig, hat einen guten Stand bei seinen Beamten. Soeben konnte er weitere Gutpunkte sammeln. „Und, was werden Sie am 19. April unternehmen?“, fragt er gut gelaunt in die schmausende Runde. Einer hat schon gebucht, andere wissen noch nicht, was sie an dem magischen Datum anfangen wollen. Aber alle genießen dieses prickelnde Gefühl, als Beamter am Karfreitag blaumachen zu dürfen, während die normalen Arbeitnehmer harte Fron verrichten müssen. Es ist schön, so einen spendablen Beamtenminister zu haben. Hoffentlich bleibt er noch lang. (hws)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)