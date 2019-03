Joggingrunde

Neues von unseren Schildbürgern. Wir lieben sie.

Im Gemeinderat von Schilda war es wieder einmal spät geworden. Sehr spät. Viele der hundert Mandatare bekamen zunächst gar nicht mit, was sich im Plenarsaal tat, weil der Rathauskeller warm und behaglich war, der Wein ebenso schwer wie die Stelzen. Zwischen den Fraktionen flogen die Scherzworte wie lustige Vöglein. Ja, es war ein netter Abend. Oben, im Saal, bat der oberste Stadtzwerg aber unverhofft unter dem TOP „Allfälliges“ ums Wort. Still wurde es in den Bänken. „Leutln, es gibt a Problem am Zentralfriedhof.“ Wie das? „Der Betrieb wird von Jahr zu Jahr unrentabler, immer weniger Kundschaft.“ Langsam nur begriffen die Stadtzwerge die Tiefe der Worte: Die Jünger Mohammeds, und deren gibt es viele in Schilda, lassen sich lieber in der ursprünglichen Heimat bestatten, nicht in Schilda, wo sie gewohnt haben. „Es muss Leben auf den Friedhof“, formulierte ein Kecker aus den Oppositionsreihen. Und in diesem Fall waren sie sich alle einig. Ja, aber was tun? „Die Jugend ist unsere Kundschaft von morgen. Eine Joggingstrecke durch den Friedhof soll zeigen, wie fabelhaft es sich dereinst hier ruht.“ Einstimmig angenommen, keine Enthaltung. Und so gibt es nun zwei Laufstrecken zwischen den Gräbern und Grüften. Und Glückshormone sonder Zahl. (hws)

