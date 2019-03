Felix, der rasende Reporter

Falls Felix Neureuthers Entscheidung ein Präjudiz ist, wäre Marcel Hirschers Karriere besiegelt. Neureuthers Rat steht bei seinen Kollegen hoch im Kurs. Der Salzburger schätzt den Bayern als „feinsten Kerl im Skizirkus“, wie einen „großen Bruder“. Die Rührung war groß, und es flossen Tränen und Schampus, als der ungekrönte König des deutschen Alpinsports im Zielhang abschwang.

Ade, Felix. Doch nicht so schnell. In einem Videoabschiedsgruß fragte Ana Ivanović, Ex-Tennisspielerin und Frau seines Spezis Bastian Schweinsteiger, zur gespielten Verwunderung ihres Manns an, ob Neureuther als persönlicher Skitrainer zur Verfügung stehe. Mit lausbübischem Charme und Mutterwitz hatten Neureuther und Schweinsteiger im Skijugendkader die Welt aus den Angeln gehoben – Neureuther unter Pseudonym auch als Hobbykicker bei Garmisch-Partenkirchen. Beim Abschiedsinterview im ORF feixte Neureuther, er werde Rainer Pariasek alsbald als Moderator und rasenden Reporter ablösen. Eine zündende Idee. Den Pariaseks und Polzers ist der Schreck in die Glieder gefahren. (vier)

