Rot, grün, trist

Gruß- und blicklos hasten die Passanten an ihnen vorbei. Dabei verkünden die zwei Glaubenswächterinnen viel Wichtigeres als schnelles Glück, sattes Wohlleben, fetten Genuss. Die Wahrheit verkaufen sie, wenn auch nur mit schleppendem Geschäftsgang.

Seit Kurzem haben die Matronen Zuwachs bekommen: Eine promovierte Ärztin, die ohne Not ihren gut dotierten Job als Sektionschefin an den Nagel hängte, um jetzt die Menschheit zu retten. Also, wenigstens die Österreicher. Bobostan als hehre Vision, als heller Fixstern. Frustrierend muss das sein, weil gerade im großen Wien – auch im kleinen Burgenland – diese Glaubensrichtung hinterfotzig infrage gestellt wird. Nicht nur dies: Ihr zweiter Zeitungsverkäufer, der sie aus dem Hintergrund lenkt, wie er mag, der macht viel an Sympathie bei den Passanten zunichte. Da hatte ja der frühere Zeitungsverkäufer Kern in diesem zugigen Eck noch mehr Exemplare verkauft.

Soeben huscht eine Grünwählerin vorüber. Sie winkt mitleidig. Und sehr verständnisvoll. Gottlob existiert noch das rosa Zentralorgan, sonst hörte man von den beiden Religionsgemeinschaften schon bald gar nichts mehr. Trist. (hws)

Reaktionen an:debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)