Der König von Kuba

Auf den Britischen Inseln greifen Chaos und Verwirrung um sich. Die Brexit-Seuche breitet sich auf alle Ebenen aus. Nicht einmal die renommierten British Airways sind davon ausgenommen. Die Fluglinie verweigerte jüngst einen Trip von London ins EU-Ausland. Statt Düsseldorf steuerte die Maschine mit der Flugnummer BA 3271 sehr zum Erstaunen der Passagiere Edinburgh an. Ein einziger Irrflug. Großbritannien schottet sich vom Rest Europas ab – und noch ist Schottland ja nicht vom Vereinigten Königreich abgefallen, was womöglich aber nur eine Frage der Zeit ist.

Prinz Charles wählte für seine Karibiktour darum auch die Royal Air Force. Die schien dem ausgebildeten Militärpiloten verlässlicher. Auf Kuba empfingen sie den ewigen Thronfolger, der seit 50 Jahren auf seine Bestimmung wartet, wie einen König. Das ikonenhafte Antlitz Che Guevaras lugte ihm bei der Empfangszeremonie auf der Plaza de la Revolución über die Schulter. Wer kennt sich schon besser mit Warten und Hoffen aus als die Kubaner?

Als der 70-jährige Prince Charming in einem Friseursalon in Havannas Altstadt auf einem gepolsterten Stuhl posierte, witzelten Londons Boulevardblätter über dessen neuen Thron. Sie sollten achtgeben, dass der Prince of Wales nicht vom Brexit davonläuft, um sich im Exil in der Karibik als König feiern zu lassen. (vier)

