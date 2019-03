Haube für die Taube

Unlängst wurde publik, dass ein Koch in Wien drei Hauben bekommen hat. Bekannt ist der Koch, so lesen wir, für seine Taube mit Purple Curry und seinen Laubfrosch. Angeblich ist im Laubfrosch aber gar kein Frosch drinnen. Und dafür gibt's drei Hauben?, werden Sie jetzt fragen. Völlig zu Recht.

Nicht so hohe Ansprüche hat unser Innenminister, ein Asket in jeder Hinsicht. Dieser bekannte am Sonntag im Radio, passenderweise bei einem Frühstück, dass er dieses ganze überkandidelte Zeugs überhaupt nicht ausstehen könne und deswegen am liebsten in den Bergen sei, weil man dort esse, wenn man hungrig sei und das, was eben da sei.

Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist: Thomas Drozda zum Beispiel kann man sich gut beim Laubfrosch vorstellen. Wenn Alfred Gusenbauer den passenden Wein dazu aussucht. Überhaupt waren die Roten in der jüngeren Vergangenheit die größeren Gourmets als die bürgerlichen Schwarzen. Während die Toskanafraktion schon mittags gern zum Italiener ging, begnügte sich Wolfgang Schüssel mit einer Wurstsemmel zwischendurch. Auch Sebastian Kurz is(s)t eher bescheiden.

Solange Heinz-Christian Strache im Nobellokal keine drei Hauben bestellt, ist aber alles gut. (oli)

