Red Bullinho

Nachdem schon der SSV Markranstädt zu RB Leipzig aufgepäppelt wurde, betätigt sich Red Bull nun erneut als Entwicklungshelfer. Jetzt soll den Brasilianern das Fußballspielen beigebracht werden. Zu diesem Zweck ist man bei CA Bragantino eingestiegen, RB Brasil wird also bald in der ersten Liga spielen.

Vor den Experten von Red Bull liegt allerdings jede Menge Arbeit. Brasilien ist ja eher noch ein unterentwickeltes Gebiet. Viel Regenwald – also nicht wirklich ideal zum Fußballspielen. Auch der Amazonas stört. Und der Umgang mit der Mentalität der brasilianischen Spieler könnte ebenso schwierig werden. Viele leiden an Größenwahn: Spieler heißen dort etwa Júlio César. Und es gibt Seniorenkicker, die haben sich nach Ronaldo benannt. Manche nennen sich sogar Ronaldinho.

Ein schwieriges Unterfangen also. Mit computeranimierten Strategieanalysen kann man denen nicht gleich kommen. Man wird also einmal versuchen müssen, ihnen in einem ersten Schritt irgendeine Art von Ballbeherrschung beizubringen.

Aber man soll sich keinen Illusionen hingeben. Das Ganze wird Zeit brauchen. Bis es dann endlich so weit ist – und RB Brasil alljährlich in der Qualifikationsrunde zum Südamerika-Cup mit Anstand ausscheiden kann. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)